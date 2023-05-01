Ribbon Health Lønninger

Ribbon Health's løn spænder fra $149,250 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $248,750 for en Dataanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ribbon Health . Sidst opdateret: 11/29/2025