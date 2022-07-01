Rho Lønninger

Rho's løn spænder fra $100,500 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $201,000 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Rho . Sidst opdateret: 11/29/2025