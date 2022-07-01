Replicant Lønninger

Replicant's løn spænder fra $73,738 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $306,000 for en Salgsingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Replicant . Sidst opdateret: 8/29/2025