Replicant Lønninger

Replicant's løn spænder fra $73,738 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $306,000 for en Salgsingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Replicant. Sidst opdateret: 8/29/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $103K
Produktdesigner
$84.3K
Produktleder
$251K

Salg
$73.7K
Salgsingeniør
$306K
Software Engineering Leder
$139K
Løsningsarkitekt
$84.1K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Replicant er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

The highest paying role reported at Replicant is Salgsingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Replicant is $103,013.

