Remitly Programmanager Lønninger

Programmanager kompensation in United States hos Remitly spænder fra $218K pr. year for L3 til $272K pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $250K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Remitly's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau Tilføj Komp Sammenlign Niveauer

Niveau Navn Total Grundløn Aktier (/yr) Bonus L1 Program Manager I $ -- $ -- $ -- $ -- L2 Program Manager II $ -- $ -- $ -- $ -- L3 Senior Program Manager $218K $133K $78.8K $6.3K L4 Staff Program Manager $272K $172K $60K $40K Se 1 Flere Niveauer

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Seneste Lønindsendelser

​ Tabelfilter Tilmeld Tilføj Tilføj Løn Tilføj Kompensation

Virksomhed Lokation | Dato Niveau Mærke Års Erfaring Total / I Virksomheden Total Kompensation ( USD ) Grundløn | Aktier (år) | Bonus Ingen lønninger fundet Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få besked om nye lønninger Eksporter DataSe Ledige Stillinger

HR / Rekruttering? Opret et interaktivt tilbud

Optjeningsplan Primær 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Remitly er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

Hvad er optjeningsplanen hos Remitly ?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke Abonnér på verificerede Programmanager tilbud . Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere → Indtast Din E-mail Indtast Din E-mail Abonnér Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.