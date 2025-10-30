Virksomhedsoversigt
Remitly
Remitly Produktdesigner Lønninger

Den gennemsnitlige Produktdesigner kompensationspakke in United States hos Remitly udgør i alt $172K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Remitly's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
Remitly
Product Designer
Seattle, WA
Total per år
$172K
Niveau
L1
Grundløn
$112K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
3 År
Hvad er karriereniveauerne hos Remitly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Remitly er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderede Stillinger

UX Designer

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos Remitly in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $260,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Remitly for Produktdesigner rollen in United States er $157,500.

