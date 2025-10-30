Virksomhedsoversigt
Remitly
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Finansanalytiker

  • Alle Finansanalytiker Lønninger

Remitly Finansanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Finansanalytiker samlede kompensation in Israel hos Remitly spænder fra ₪312K til ₪444K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Remitly's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₪354K - ₪402K
Israel
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₪312K₪354K₪402K₪444K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Finansanalytiker indberetningers hos Remitly for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.8K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Remitly er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Finansanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Finansanalytiker hos Remitly in Israel ligger på en årlig samlet kompensation på ₪443,821. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Remitly for Finansanalytiker rollen in Israel er ₪312,179.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Remitly

Relaterede virksomheder

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer