Remitly
  • Data Science Manager

  • Alle Data Science Manager Lønninger

Remitly Data Science Manager Lønninger

Den gennemsnitlige Data Science Manager samlede kompensation in United States hos Remitly spænder fra $425K til $580K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Remitly's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$455K - $550K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$425K$455K$550K$580K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Remitly er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Data Science Manager hos Remitly in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $580,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Remitly for Data Science Manager rollen in United States er $425,000.

