RELEX Solutions
RELEX Solutions Lønninger

RELEX Solutions's løn spænder fra $54,378 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $195,840 for en Salgsingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos RELEX Solutions. Sidst opdateret: 9/1/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $72.6K

Full-Stack Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Forretningsdriftsleder
$142K
Kundeservice
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dataanalytiker
$54.4K
Produktdesign Leder
$83.8K
Produktleder
$99.4K
Projektleder
$120K
Salg
$158K
Salgsingeniør
$196K
Software Engineering Leder
$83.3K
Løsningsarkitekt
$116K
Teknisk Programleder
$69.9K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos RELEX Solutions er Salgsingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $195,840. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos RELEX Solutions er $107,890.

