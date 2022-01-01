Virksomhedsoversigt
Relativity
Relativity Lønninger

Relativity's løn spænder fra $102,060 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $298,500 for en Forretningsdrift i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Relativity. Sidst opdateret: 10/25/2025

Software Ingeniør
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $140K
Software Engineering Leder
Median $210K

Produktdesigner
Median $119K
Forretningsdrift
$299K
Data Science Leder
$217K
Data Scientist
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX Researcher
$110K
Optjeningsplan

5%

ÅR 1

15%

ÅR 2

30%

ÅR 3

50%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Relativity er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 5% optjenes i 1st-ÅR (5.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)

  • 30% optjenes i 3rd-ÅR (30.00% årligt)

  • 50% optjenes i 4th-ÅR (50.00% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Relativity er Forretningsdrift at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $298,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Relativity er $147,131.

