Virksomhedsoversigt
Regrow
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Regrow Lønninger

Regrow's løn spænder fra $132,098 i samlet kompensation om året for en Software Engineering Leder i den lave ende til $223,875 for en Human Resources i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Regrow. Sidst opdateret: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Human Resources
$224K
Rekrutterer
$159K
Software Ingeniør
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Software Engineering Leder
$132K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Regrow er Human Resources at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $223,875. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Regrow er $147,668.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Regrow

Relaterede virksomheder

  • Apple
  • Snap
  • Uber
  • Microsoft
  • Stripe
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer