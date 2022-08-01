Regrow Lønninger

Regrow's løn spænder fra $132,098 i samlet kompensation om året for en Software Engineering Leder i den lave ende til $223,875 for en Human Resources i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Regrow . Sidst opdateret: 10/25/2025