Virksomhedsoversigt
Regeneron
Regeneron Lønninger

Regeneron's løn spænder fra $75,000 i samlet kompensation om året for en Biomedicinsk Ingeniør i den lave ende til $238,085 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Regeneron. Sidst opdateret: 10/24/2025

Data Scientist
Median $210K
Biomedicinsk Ingeniør
Median $75K
Software Ingeniør
Median $105K

Kontrolingeniør
$89.6K
Dataanalytiker
$109K
Data Science Leder
$199K
Elektroteknisk Ingeniør
$117K
Grundlægger
$96.5K
Maskiningeniør
$111K
Produktleder
$199K
Programleder
$181K
Løsningsarkitekt
$238K
Venturekapitalist
$184K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Regeneron er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $238,085. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Regeneron er $117,316.

