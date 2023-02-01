Virksomhedsoversigt
Regalix
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Regalix Lønninger

Regalix's løn spænder fra $3,649 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $9,563 for en Dataanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Regalix. Sidst opdateret: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kundeservice
$3.6K
Dataanalytiker
$9.6K
Software Ingeniør
$7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Regalix er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $9,563. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Regalix er $6,978.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Regalix

Relaterede virksomheder

  • Amazon
  • Flipkart
  • Coinbase
  • Intuit
  • Dropbox
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer