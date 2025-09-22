Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige UX Researcher kompensationspakke in United States hos Reddit udgør i alt $260K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Reddit's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Reddit
UX Researcher
Austin, TX
Total per år
$260K
Niveau
IC4
Grundløn
$210K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos Reddit?
Reddit logo

$20K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Eksporter Data

Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (100.00% årligt)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vesting Schedule 100% after year 1.



