Salg kompensation in United States hos Reddit spænder fra $200K pr. year for IC1 til $318K pr. year for IC5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $184K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Reddit's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
IC1
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
$174K
$152K
$12K
$9.3K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
100%
ÅR 1
Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 1-årig optjeningsplan:
100% optjenes i 1st-ÅR (100.00% årligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
