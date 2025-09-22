Virksomhedsoversigt
Reddit
Reddit IT-teknolog Lønninger

Den gennemsnitlige IT-teknolog samlede kompensation hos Reddit spænder fra $177K til $243K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Reddit's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$192K - $228K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$177K$192K$228K$243K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Reddit logo

$20K

Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (100.00% årligt)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en IT-teknolog hos Reddit ligger på en årlig samlet kompensation på $242,650. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Reddit for IT-teknolog rollen er $177,240.

Andre ressourcer