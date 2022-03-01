Virksomhedskatalog
Reckitt
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Reckitt Lønninger

Reckitts løninterval spænder fra $14,462 i total kompensation årligt for en IT-specialist i den nedre ende til $492,450 for en Salg i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Reckitt. Sidst opdateret: 8/21/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Marketing
Median $161K
Revisor
$127K
Forretningsanalytiker
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dataanalytiker
$33.1K
Finansanalytiker
$28.1K
IT-specialist
$14.5K
Managementkonsulent
$85.4K
Maskiningeniør
$187K
Produktchef
$114K
Projektleder
$31.9K
Salg
$492K
Softwareingeniør
$161K
Løsningsarkitekt
$102K
Teknisk programleder
$93.2K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Reckitt er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $492,450. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Reckitt er $97,799.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Reckitt

Relaterede virksomheder

  • Unilever
  • Sprint
  • Micro Focus
  • IGT
  • HSBC
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer