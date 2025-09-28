Virksomhedsoversigt
RealPage
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Løsningsarkitekt

  • Alle Løsningsarkitekt Lønninger

RealPage Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt kompensationspakke in United States hos RealPage udgør i alt $127K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for RealPage's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Total per år
$127K
Niveau
E13
Grundløn
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År i virksomheden
12 År
Års erfaring
19 År
Hvad er karriereniveauerne hos RealPage?

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Løsningsarkitekt tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos RealPage in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $185,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos RealPage for Løsningsarkitekt rollen in United States er $127,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for RealPage

Relaterede virksomheder

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • Ansys
  • Northrop Grumman
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer