REA Group
REA Group Lønninger

REA Groups løninterval spænder fra $76,389 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $144,619 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos REA Group. Sidst opdateret: 8/24/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $106K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Dataingeniør

Produktchef
Median $127K
Produktdesigner
Median $76.4K

Software Engineering Leder
Median $131K
Dataanalytiker
$100K
Datascientist
$119K
Løsningsarkitekt
$145K
Ofte stillede spørgsmål

El rol con mayor salario reportado en REA Group es Løsningsarkitekt at the Common Range Average level con una compensación total anual de $144,619. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en REA Group es $119,100.

Andre ressourcer