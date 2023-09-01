REA Group Lønninger

REA Groups løninterval spænder fra $76,389 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $144,619 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos REA Group . Sidst opdateret: 8/24/2025