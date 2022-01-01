RBC Lønninger

Virksomhedsoversigt
RBC's løn spænder fra $36,123 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $201,000 for en Stabschef i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos RBC. Sidst opdateret: 10/24/2025

Software Ingeniør
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS Ingeniør

Frontend Softwareingeniør

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

DevOps Ingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Forretningsanalytiker
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Produktleder
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Data Scientist
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Finansanalytiker
Median $64.3K

Risk Analyst

Produktdesigner
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX Designer

Software Engineering Leder
Median $127K
Dataanalytiker
Median $57.7K
Projektleder
Median $71.1K
Investeringsrådgiver
Median $75.1K
Løsningsarkitekt
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX Researcher
Median $86.7K
Aktuar
Median $68.7K
Revisor
Median $71K
Forretningsdrift
Median $51.1K
Kundeservice
Median $38K
Marketing
Median $101K
Salg
Median $36.1K
Programleder
Median $138K
Forretningsdriftsleder
Median $99K
Teknisk Programleder
Median $100K
Data Science Leder
Median $82.1K
Administrativ Assistent
$38.3K
Forretningsudvikling
$44.7K
Stabschef
$201K
Virksomhedsudvikling
$110K
Grafisk Designer
$48.9K
Human Resources
$200K
Juridisk
$56.8K
Ledelseskonsulent
$44.4K
Marketing Operations
Median $69.5K
Partnerleder
$113K
Produktdesign Leder
$164K
Teknisk Skribent
$45.2K
Samlede Belønninger
$95.6K
Venturekapitalist
$121K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos RBC er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos RBC er Stabschef at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $201,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos RBC er $79,163.

