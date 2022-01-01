Razorpay Lønninger

Razorpays løninterval spænder fra $4,880 i total kompensation årligt for en Marketing-drift i den nedre ende til $200,862 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Razorpay . Sidst opdateret: 8/24/2025