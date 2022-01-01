Razorpay Lønninger

Virksomhedskatalog
Razorpay
Razorpays løninterval spænder fra $4,880 i total kompensation årligt for en Marketing-drift i den nedre ende til $200,862 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Razorpay. Sidst opdateret: 8/24/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend softwareingeniør

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

DevOps-ingeniør

Software Engineering Leder
Median $101K
Produktchef
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Produktdesigner
Median $44.8K

UX-designer

Forretningsanalytiker
Median $22.8K
Datascientist
Median $33.9K
Teknisk programleder
Median $58.2K
Forretningsudvikling
$73.2K
Dataanalytiker
$14K
Data Science Leder
$194K
HR
$76.3K
Managementkonsulent
$63.8K
Marketing
$33.6K
Marketing-drift
$4.9K
Produktdesign Manager
$67.4K
Programleder
$29.6K
Projektleder
$24.5K
Salg
$141K
Løsningsarkitekt
$201K
Teknisk forfatter
$29.4K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Razorpay er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

7 years post-termination exercise window.

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Razorpay er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $200,862. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Razorpay er $63,845.

