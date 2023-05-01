Rain Lønninger

Rain's løn spænder fra $48,240 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $128,342 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Rain . Sidst opdateret: 9/17/2025