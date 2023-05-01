QVC Lønninger

QVC's løn spænder fra $15,217 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $101,000 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos QVC . Sidst opdateret: 11/28/2025