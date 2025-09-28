Virksomhedsoversigt
Qualtrics
Qualtrics UX Researcher Lønninger

UX Researcher kompensation in United States hos Qualtrics udgør i alt $145K pr. year for L4. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualtrics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$139K - $161K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$122K$139K$161K$177K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Se 2 Flere Niveauer
$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en UX Researcher hos Qualtrics in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $177,310. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Qualtrics for UX Researcher rollen in United States er $122,180.

Andre ressourcer