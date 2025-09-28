Virksomhedsoversigt
Qualtrics
Qualtrics Projektleder Lønninger

Projektleder kompensation in Ireland hos Qualtrics udgør i alt €77K pr. year for L3. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualtrics's samlede kompensationspakker.

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€69.3K - €83.9K
Ireland
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

The highest paying salary package reported for a Projektleder at Qualtrics in Ireland sits at a yearly total compensation of €89,265. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Projektleder role in Ireland is €63,870.

