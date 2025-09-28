Projektleder kompensation in Ireland hos Qualtrics udgør i alt €77K pr. year for L3. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualtrics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)