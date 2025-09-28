Virksomhedsoversigt
Qualtrics
Qualtrics People Operations Lønninger

Den gennemsnitlige People Operations samlede kompensation hos Qualtrics spænder fra A$144K til A$205K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualtrics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

A$165K - A$193K
Australia
Almindeligt Interval
Muligt Interval
A$144KA$165KA$193KA$205K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



