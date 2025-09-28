Virksomhedsoversigt
Qualtrics
Qualtrics Human Resources Lønninger

Den gennemsnitlige Human Resources samlede kompensation in United States hos Qualtrics spænder fra $211K til $288K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualtrics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$226K - $273K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$211K$226K$273K$288K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Human Resources hos Qualtrics in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $287,680. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Qualtrics for Human Resources rollen in United States er $210,800.

Andre ressourcer