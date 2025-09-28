Den gennemsnitlige Dataanalytiker samlede kompensation in United States hos Qualtrics spænder fra $64.8K til $94K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualtrics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)