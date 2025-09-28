Virksomhedsoversigt
Qualtrics
Qualtrics Forretningsdriftsleder Lønninger

Den gennemsnitlige Forretningsdriftsleder samlede kompensation hos Qualtrics spænder fra MX$1.07M til MX$1.45M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualtrics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Almindeligt Interval
Muligt Interval
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsdriftsleder hos Qualtrics ligger på en årlig samlet kompensation på MXMX$28,148,574. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Qualtrics for Forretningsdriftsleder rollen er MXMX$20,626,107.

