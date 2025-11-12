Virksomhedsoversigt
Qualcomm
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Mobildesigner

  • United States

Qualcomm Mobildesigner Lønninger i United States

Den gennemsnitlige Mobildesigner kompensationspakke in United States hos Qualcomm udgør i alt $195K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualcomm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Median Pakke
company icon
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
Total per år
$195K
Niveau
Sr Stagg
Grundløn
$195K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
15 År
Års erfaring
17 År
Hvad er karriereniveauerne hos Qualcomm?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Produktdesigner tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Mobildesigner hos Qualcomm in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $527,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Qualcomm for Mobildesigner rollen in United States er $257,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Qualcomm

Relaterede virksomheder

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer