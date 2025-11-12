Virksomhedsoversigt
Qualcomm
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Maskiningeniør

  • Alle Maskiningeniør Lønninger

  • Greater Taipei Area

Qualcomm Testingeniør Lønninger i Greater Taipei Area

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualcomm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Vi behøver kun 4 flere Maskiningeniør indberetningers hos Qualcomm for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$676K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Maskiningeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Testingeniør hos Qualcomm in Greater Taipei Area ligger på en årlig samlet kompensation på NT$2,268,449. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Qualcomm for Testingeniør rollen in Greater Taipei Area er NT$1,813,021.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Qualcomm

Relaterede virksomheder

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer