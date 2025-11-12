Virksomhedsoversigt
Qualcomm
  • Lønninger
  • Hardwareingeniør

  • SoC Ingeniør

  • Greater Bengaluru

Qualcomm SoC Ingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

SoC Ingeniør kompensation in Greater Bengaluru hos Qualcomm spænder fra ₹3M pr. year for Hardware Engineer til ₹11M pr. year for Senior Staff Hardware Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Bengaluru udgør i alt ₹5.5M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualcomm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹3M
₹1.83M
₹915K
₹260K
Senior Hardware Engineer
₹4.86M
₹3.2M
₹1.42M
₹241K
Staff Hardware Engineer
₹9.99M
₹5.77M
₹3.47M
₹751K
Se 2 Flere Niveauer
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en SoC Ingeniør hos Qualcomm in Greater Bengaluru ligger på en årlig samlet kompensation på ₹10,999,662. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Qualcomm for SoC Ingeniør rollen in Greater Bengaluru er ₹4,843,683.

Andre ressourcer