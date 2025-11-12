SoC Ingeniør kompensation in Greater Bengaluru hos Qualcomm spænder fra ₹3M pr. year for Hardware Engineer til ₹11M pr. year for Senior Staff Hardware Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Bengaluru udgør i alt ₹5.5M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualcomm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹3M
₹1.83M
₹915K
₹260K
Senior Hardware Engineer
₹4.86M
₹3.2M
₹1.42M
₹241K
Staff Hardware Engineer
₹9.99M
₹5.77M
₹3.47M
₹751K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)