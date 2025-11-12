Virksomhedsoversigt
Qualcomm
  • Lønninger
  • Hardwareingeniør

  • ASIC Ingeniør

  • Greater Toronto Area

Qualcomm ASIC Ingeniør Lønninger i Greater Toronto Area

ASIC Ingeniør kompensation in Greater Toronto Area hos Qualcomm udgør i alt CA$175K pr. year for Senior Hardware Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Toronto Area udgør i alt CA$164K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualcomm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Hardware Engineer
CA$175K
CA$131K
CA$31K
CA$13.1K
Staff Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en ASIC Ingeniør hos Qualcomm in Greater Toronto Area ligger på en årlig samlet kompensation på CA$199,188. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Qualcomm for ASIC Ingeniør rollen in Greater Toronto Area er CA$166,203.

