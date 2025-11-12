Virksomhedsoversigt
Qualcomm
Qualcomm ASIC Ingeniør Lønninger i Greater Taipei Area

ASIC Ingeniør kompensation in Greater Taipei Area hos Qualcomm spænder fra NT$1.63M pr. year for Hardware Engineer til NT$4.32M pr. year for Staff Hardware Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Taipei Area udgør i alt NT$1.85M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualcomm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.8K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$307K
NT$76.3K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en ASIC Ingeniør hos Qualcomm in Greater Taipei Area ligger på en årlig samlet kompensation på NT$5,657,971. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Qualcomm for ASIC Ingeniør rollen in Greater Taipei Area er NT$3,400,560.

