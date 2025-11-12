ASIC Ingeniør kompensation in Greater Taipei Area hos Qualcomm spænder fra NT$1.63M pr. year for Hardware Engineer til NT$4.32M pr. year for Staff Hardware Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Taipei Area udgør i alt NT$1.85M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualcomm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.8K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$307K
NT$76.3K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)