ASIC Ingeniør kompensation in Greater San Diego Area hos Qualcomm spænder fra $156K pr. year for Hardware Engineer til $440K pr. year for Principal Hardware Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater San Diego Area udgør i alt $253K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualcomm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$156K
$126K
$22.4K
$7.6K
Senior Hardware Engineer
$176K
$142K
$25.5K
$7.8K
Staff Hardware Engineer
$256K
$177K
$56.5K
$22.5K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)