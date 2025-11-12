Virksomhedsoversigt
Qualcomm
Qualcomm ASIC Ingeniør Lønninger i Greater San Diego Area

ASIC Ingeniør kompensation in Greater San Diego Area hos Qualcomm spænder fra $156K pr. year for Hardware Engineer til $440K pr. year for Principal Hardware Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater San Diego Area udgør i alt $253K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualcomm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$156K
$126K
$22.4K
$7.6K
Senior Hardware Engineer
$176K
$142K
$25.5K
$7.8K
Staff Hardware Engineer
$256K
$177K
$56.5K
$22.5K
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en ASIC Ingeniør hos Qualcomm in Greater San Diego Area ligger på en årlig samlet kompensation på $440,333. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Qualcomm for ASIC Ingeniør rollen in Greater San Diego Area er $256,000.

