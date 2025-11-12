ASIC Ingeniør kompensation in Greater Bengaluru hos Qualcomm spænder fra ₹2.91M pr. year for Associate Hardware Engineer til ₹11.45M pr. year for Senior Staff Hardware Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Bengaluru udgør i alt ₹6.64M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Qualcomm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.71M
₹170K
₹1.03M
Hardware Engineer
₹2.37M
₹1.91M
₹457K
₹0
Senior Hardware Engineer
₹4.99M
₹2.95M
₹1.74M
₹293K
Staff Hardware Engineer
₹7.3M
₹5.07M
₹1.68M
₹547K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (16.65% halvårligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (16.65% halvårligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Qualcomm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)