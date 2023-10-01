QSC Lønninger

QSC's løn spænder fra $35,926 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $137,700 for en Hardware Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos QSC . Sidst opdateret: 9/17/2025