Qogita
Qogita Lønninger

Qogitas løninterval spænder fra $63,997 i total kompensation årligt for en Produktchef i den nedre ende til $118,874 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Qogita. Sidst opdateret: 8/24/2025

$160K

Datascientist
$77.5K
Produktchef
$64K
Softwareingeniør
$119K

Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Qogita is Softwareingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $118,874. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qogita is $77,538.

