Purdue University
Purdue University Lønninger

Purdue University's løn spænder fra $19,900 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $132,335 for en Samlede Belønninger i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Purdue University. Sidst opdateret: 9/17/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $72K

Forskningsforsker

Kemisk Ingeniør
Median $70K

Forskningsindgeniør

Maskiningeniør
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Administrativ Assistent
$19.9K
Data Scientist
$119K
Elektroteknisk Ingeniør
$34.3K
Grafisk Designer
$41.4K
Hardware Ingeniør
$29.9K
Human Resources
$47.8K
IT-teknolog
$39K
Projektleder
$77.6K
Samlede Belønninger
$132K
Tillid og Sikkerhed
$98K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Purdue University er Samlede Belønninger at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $132,335. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Purdue University er $41,392.

