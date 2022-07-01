Public.com Lønninger

Public.com's løn spænder fra $152,235 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $169,150 for en Produktdesigner i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Public.com . Sidst opdateret: 10/24/2025