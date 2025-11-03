Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Cybersikkerhedsanalytiker samlede kompensation hos Proton spænder fra CHF 18.9K til CHF 26.5K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Proton's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Proton er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Cybersikkerhedsanalytiker hos Proton ligger på en årlig samlet kompensation på CHF 26,477. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Proton for Cybersikkerhedsanalytiker rollen er CHF 18,945.

