Proton Produktdesigner Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Proton's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Proton er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos Proton in Switzerland ligger på en årlig samlet kompensation på CHF 48,093. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Proton for Produktdesigner rollen in Switzerland er CHF 33,874.

