Den gennemsnitlige Marketing samlede kompensation in France hos Proton spænder fra €75.6K til €107K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Proton's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€85.9K - €102K
France
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€75.6K€85.9K€102K€107K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Proton er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Marketing hos Proton in France ligger på en årlig samlet kompensation på €107,356. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Proton for Marketing rollen in France er €75,616.

