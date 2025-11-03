Virksomhedsoversigt
Proton
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Kundeservice

  • Alle Kundeservice Lønninger

Proton Kundeservice Lønninger

Den gennemsnitlige Kundeservice samlede kompensation in North Macedonia hos Proton spænder fra MKD 482K til MKD 658K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Proton's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Almindeligt Interval
Muligt Interval
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Kundeservice indberetningers hos Proton for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+MKD 3.13M
Robinhood logo
+MKD 4.8M
Stripe logo
+MKD 1.08M
Datadog logo
+MKD 1.89M
Verily logo
+MKD 1.19M
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Proton er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Kundeservice tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundeservice hos Proton in North Macedonia ligger på en årlig samlet kompensation på MKD 657,945. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Proton for Kundeservice rollen in North Macedonia er MKD 482,115.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Proton

Relaterede virksomheder

  • Stripe
  • Intuit
  • Airbnb
  • Square
  • DoorDash
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer