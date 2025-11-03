Den gennemsnitlige Kundeservice samlede kompensation in North Macedonia hos Proton spænder fra MKD 482K til MKD 658K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Proton's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Proton er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)