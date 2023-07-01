Properly Lønninger

Properlys løninterval spænder fra $66,607 i total kompensation årligt for en Forretningsdriftsleder i den nedre ende til $150,750 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Properly . Sidst opdateret: 8/24/2025