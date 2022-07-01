Proficio Lønninger

Proficio's løn spænder fra $41,392 i samlet kompensation om året for en Cybersikkerhedsanalytiker i den lave ende til $150,750 for en Teknisk programmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Proficio . Sidst opdateret: 11/27/2025