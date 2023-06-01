Profi Lønninger

Profi's løn spænder fra $8,957 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $67,487 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Profi . Sidst opdateret: 11/27/2025