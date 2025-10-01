Virksomhedsoversigt
Premier
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Engineering Leder

  • Alle Software Engineering Leder Lønninger

  • Charlotte, NC Greater Area

Premier Software Engineering Leder Lønninger i Charlotte, NC Greater Area

Den gennemsnitlige Software Engineering Leder kompensationspakke in Charlotte, NC Greater Area hos Premier udgør i alt $214K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Premier's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Total per år
$214K
Niveau
-
Grundløn
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$23.5K
År i virksomheden
6 År
Års erfaring
20 År
Hvad er karriereniveauerne hos Premier?

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Engineering Leder tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

The highest paying salary package reported for a Software Engineering Leder at Premier in Charlotte, NC Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premier for the Software Engineering Leder role in Charlotte, NC Greater Area is $210,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Premier

Relaterede virksomheder

  • Pinterest
  • Lyft
  • Tesla
  • Stripe
  • Facebook
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer