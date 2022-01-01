Virksomhedsoversigt
Praetorian
Praetorian Lønninger

Praetorian's løn spænder fra $122,000 i samlet kompensation om året for en Cybersikkerhedsanalytiker i den lave ende til $175,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Praetorian. Sidst opdateret: 9/17/2025

$160K

Cybersikkerhedsanalytiker
Median $122K
Software Ingeniør
Median $175K
Human Resources
$129K

OSS

