Potters Industries
Potters Industries Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt samlede kompensation in Hong Kong (SAR) hos Potters Industries spænder fra HK$450K til HK$629K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Potters Industries's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/7/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos Potters Industries in Hong Kong (SAR) ligger på en årlig samlet kompensation på HK$628,716. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Potters Industries for Løsningsarkitekt rollen in Hong Kong (SAR) er HK$449,857.

