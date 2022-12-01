Virksomhedsoversigt
Poloniex
Poloniex Lønninger

Poloniex's løn spænder fra $57,972 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $140,700 for en Produktdesigner i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Poloniex. Sidst opdateret: 9/15/2025

$160K

Dataanalytiker
$58K
Produktdesigner
$141K
Software Ingeniør
Median $110K

OSS

The highest paying role reported at Poloniex is Produktdesigner at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Poloniex is $110,000.

